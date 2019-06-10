《Produce X 101》惊现两对父子？知道真相的小编笑了XD

《Produce X 101》渐入佳境，随著学员的一再减少，精彩看点也越来越多，众人都纷纷竭尽全力展现实力。 除了一如既往的温馨兄弟情之外，本季中竟然还多出了2对父子！
先来说说这一对，就连代表李栋旭都有所耳闻呢。 李栋旭问学员李振赫：「听说你最近深陷其中。 」惊得李振赫反问：「啊？ 什么？ 」李栋旭调侃道：「听说你深陷学员李珍宇中~」李振赫解释道：「wuli小海南对我来说虽然还不是能当儿子的年纪，但却成了儿子。 」 集训时，李振赫和李珍宇可谓是连体婴儿，两人总是形影不离，李珍宇很喜欢黏著哥哥，甚至几乎贴到哥哥身上，而哥哥李振赫对弟弟也是照顾有加，时刻宠溺。 两人的「父子情」在李栋旭面前也展露无遗，李振赫表白「珍宇，我爱你」，用手比心，而弟弟李珍宇也比心回应哥哥。
除了李振赫、李珍宇之外，学员中还隐藏著另一对「父子」，他们就是孙东杓和韩胜宇。 韩胜宇直言很想生一个孙东杓一样的儿子，甚至「夸」孙东杓很懂得欲擒故纵，但自己也懂得如何紧贴上去，谁让他是自己的「儿子」呢~哈哈哈
「图：《Produce X 101》」
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