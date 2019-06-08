【K社韓文小百科】到韓國立刻「變老」一歲！ 韓式年齡演算法連懷孕期間都算上？

在韓國，嬰兒出生就算作一歲，外國人到了韓國之後，講年齡時要記得+1哦！
熟悉韓國文化的朋友大概有留意到，韓國人講年齡時用的不是周歲，而是加一歲的虛歲。 現在國際上普遍使用的年齡演算法是周歲，韓國人稱之為「만 나이（滿-）」，是用當年年份減去出生年份所得的數位，而且在過生日之前還要再減一歲。 而韓國人平常講的則是虛歲，即「세는 나이」，從出生的那一年開始數，第一年就是一歲，第二年就是兩歲；還有「연 나이（年-）」的演算法，即不管生日是哪一天，到了第二年的1月1日就增加一歲。
舉例來說，PSY出生於1977年12月31日，以2015年12月30日為準，因為還沒過生日，他的周歲即만 나이只有37歲，但연 나이已經是38歲，而虛歲세는 나이則已經是39歲！ 真的有夠混亂：
更加極端的是，像PSY這樣出生於一年中最後一天的人，按照韓國的演算法，第二天就已經2歲了！ 而韓國新生兒大多集中在1~3月，10月以後出生率大幅下降，與這一算法也脫不了關係。
至於如此演算的原因，有人認為在韓國人的傳統觀念裡，小孩在肚子裡時已經是一個人，要開始算年齡；但也有人認為韓式年齡指的不是「活了多少年（ x-years old）」，而是「活在出生之後的第幾年（1st year，2nd year）」，所以到了新的一年就理所當然長一歲。而且從前不僅是韓國，中國和日本也都按照虛歲計算年齡，因為東洋傳統上沒有數位0的概念，生命從出生的一刻開始計算，就是1歲。 不過，日本和中國已經在1950年、60年代陸續改用周歲演算法，現在仍在日常生活中使用虛歲的只有韓國。
其實，韓國雖然日常講虛歲，但在醫院、學校等行政層面演算年齡時也是用周歲，這就造成不少認知上的混亂。
近年來，不少韓國人認為應該統一年齡演算法、跟上國際規則，今年1月還有一名國會議員提出《關於年齡計算與標記的法律案》，希望政府在日常生活中也以周歲標記年齡。不過也有反對的聲音，有人認為세는 나이是韓國固有文化的一部分、應當保護，而且在以年齡輩分維持秩序的韓國社會，突然改變年齡演算法可能會引起巨大的社會混亂。
（圖源：SBS，JTBC等）
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