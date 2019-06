NU'EST JR變身背著龜殼的小熊!一路散發可愛魅力,認證粉絲的生日廣告應援 東方神起 U-Know 允浩下週發片 安可演唱會月底開跑! 【本週首播】《請輸入檢索詞WWW》林秀晶也是「國民製作人」?看到練習生們抱在一起 居然也淚眼汪汪! 出道 7 個月三度發片 ATEEZ 下週攜〈TREASURE EP.3 : One To All〉回歸! TWICE 第五支破三億 MV 報到 〈What is Love?〉跨越門檻! Apeach狂粉,大家都有默默攻佔身邊的粉紅小周邊嗎 明星夫婦鬧出大烏龍!金勝友報警稱妻子金南珠失蹤,原來只因太愛妻子❤ 【K社韓文小百科】到韓國立刻「變老」一歲! 韓式年齡演算法連懷孕期間都算上? 《PRODUCE X 101》的威力!話題性人物TOP.10裡,練習生就佔據七位 《深淵Abyss》朴寶英、安孝燮進入「發糖模式」!下一集更「同床共枕」? 伴手禮推薦!emart24的粉紫巧克力餅乾,兩款都好美呀! BLACKPINK JENNIE活動中突然呼吸困難,超敬業堅持到最後!粉絲:我的心在滴血 說好的解釋呢!南太鉉親筆道歉,再次回應劈腿醜聞:「是我的過失,會負責」 BTS防彈少年團三首歌跟隨NASA登月!這是「進軍宇宙」的節奏嗎XD 《PRODUCE X 101》最新第六集TOP.10,誰是你的PICK呢~!? SJ藝聲更新SNS:「是我沒有先體察到大家的心情 再次真心地向大家道歉」 尹賢敏❤白珍熙交往3年依然甜蜜,LOVEstagram留言「兩個漂亮兒」 完全是粉絲們的心聲啊!「算是為大家著想 偶像一定要遠離毒品、賭博、酒駕」 GOT7 兼顧兼顧海內外活動 7 月發行全新日專並展開巡演! 今年下半年即將退伍的男藝人! 金秀賢&G-Dragon&太陽&大聲&鄭容和等 張才人霸氣回應南太鉉粉絲抗議私訊:「不要讓男人控制你」 來說說《Produce》系列美貌C位們:原來他們都有個共同點! IU為什麼這麼可愛?原來都遺傳自父母啊~一不小心還被爸媽撒了狗糧♥

留言/評論