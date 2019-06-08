【K社韩文小百科】到韩国立刻「变老」一岁！ 韩式年龄演算法连怀孕期间都算上？

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在韩国，婴儿出生就算作一岁，外国人到了韩国之后，讲年龄时要记得+1哦！

熟悉韩国文化的朋友大概有留意到，韩国人讲年龄时用的不是周岁，而是加一岁的虚岁。 现在国际上普遍使用的年龄演算法是周岁，韩国人称之为「만 나이（满-）」，是用当年年份减去出生年份所得的数位，而且在过生日之前还要再减一岁。 而韩国人平常讲的则是虚岁，即「세는 나이」，从出生的那一年开始数，第一年就是一岁，第二年就是两岁；还有「연 나이（年-）」的演算法，即不管生日是哪一天，到了第二年的1月1日就增加一岁。



举例来说，PSY出生於1977年12月31日，以2015年12月30日为准，因为还没过生日，他的周岁即만 나이只有37岁，但연 나이已经是38岁，而虚岁세는 나이则已经是39岁！ 真的有够混乱：



更加极端的是，像PSY这样出生於一年中最后一天的人，按照韩国的演算法，第二天就已经2岁了！ 而韩国新生儿大多集中在1~3月，10月以后出生率大幅下降，与这一算法也脱不了关系。



至於如此演算的原因，有人认为在韩国人的传统观念里，小孩在肚子里时已经是一个人，要开始算年龄；但也有人认为韩式年龄指的不是「活了多少年（ x-years old）」，而是「活在出生之后的第几年（1st year，2nd year）」，所以到了新的一年就理所当然长一岁。而且从前不仅是韩国，中国和日本也都按照虚岁计算年龄，因为东洋传统上没有数位0的概念，生命从出生的一刻开始计算，就是1岁。 不过，日本和中国已经在1950年、60年代陆续改用周岁演算法，现在仍在日常生活中使用虚岁的只有韩国。

其实，韩国虽然日常讲虚岁，但在医院、学校等行政层面演算年龄时也是用周岁，这就造成不少认知上的混乱。



近年来，不少韩国人认为应该统一年龄演算法、跟上国际规则，今年1月还有一名国会议员提出《关於年龄计算与标记的法律案》，希望政府在日常生活中也以周岁标记年龄。不过也有反对的声音，有人认为세는 나이是韩国固有文化的一部分、应当保护，而且在以年龄辈分维持秩序的韩国社会，突然改变年龄演算法可能会引起巨大的社会混乱。

（图源：SBS，JTBC等）

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