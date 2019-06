NU'EST JR变身背著龟壳的小熊!一路散发可爱魅力,认证粉丝的生日广告应援 东方神起 U-Know 允浩下周发片 安可演唱会月底开跑! 【本周首播】《请输入检索词WWW》林秀晶也是「国民制作人」?看到练习生们抱在一起 居然也泪眼汪汪! 出道 7 个月三度发片 ATEEZ 下周携〈TREASURE EP.3 : One To All〉回归! TWICE 第五支破三亿 MV 报到 〈What is Love?〉跨越门槛! Apeach狂粉,大家都有默默攻占身边的粉红小周边吗 明星夫妇闹出大乌龙!金胜友报警称妻子金南珠失踪,原来只因太爱妻子❤ 【K社韩文小百科】到韩国立刻「变老」一岁! 韩式年龄演算法连怀孕期间都算上? 《PRODUCE X 101》的威力!话题性人物TOP.10里,练习生就占据七位 《深渊Abyss》朴宝英、安孝燮进入「发糖模式」!下一集更「同床共枕」? 伴手礼推荐!emart24的粉紫巧克力饼干,两款都好美呀! BLACKPINK JENNIE活动中突然呼吸困难,超敬业坚持到最后!粉丝:我的心在滴血 说好的解释呢!南太铉亲笔道歉,再次回应劈腿丑闻:「是我的过失,会负责」 BTS防弹少年团三首歌跟随NASA登月!这是「进军宇宙」的节奏吗XD 《PRODUCE X 101》最新第六集TOP.10,谁是你的PICK呢~!? SJ艺声更新SNS:「是我没有先体察到大家的心情 再次真心地向大家道歉」 尹贤敏❤白珍熙交往3年依然甜蜜,LOVEstagram留言「两个漂亮儿」 完全是粉丝们的心声啊!「算是为大家著想 偶像一定要远离毒品、赌博、酒驾」 GOT7 兼顾兼顾海内外活动 7 月发行全新日专并展开巡演! 今年下半年即将退伍的男艺人! 金秀贤&G-Dragon&太阳&大声&郑容和等 张才人霸气回应南太铉粉丝抗议私讯:「不要让男人控制你」 来说说《Produce》系列美貌C位们:原来他们都有个共同点! IU为什么这么可爱?原来都遗传自父母啊~一不小心还被爸妈撒了狗粮♥

