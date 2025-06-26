假的悲傷壓過真的眼淚？某劇組在納骨堂要求「哀悼者保持安靜」挨轟冷血

納骨堂，本應是靜謐莊嚴、寄託生者悲傷與思念之地，然而近日一則目擊爆料卻讓這個哀悼空間蒙上娛樂圈「不自覺的傲慢」陰影。

韓國某劇組日前在納骨堂拍攝時引發民怨，民眾目睹拍攝人員要求遺族「安靜點」，事件曝光後引起網友群情激憤，直批「這是拍戲還是擾民？」

日前，一篇標題為「在納骨堂要求安靜的拍攝團隊」的文章在韓國網路社群引起廣泛討論。 發文者表示，當天參加完祖母的出殯儀式，來到納骨堂進行安置儀式時，現場正在拍攝某部電視劇或影片。 「本來只是覺得新奇，遠遠看著，沒想到一名工作人員走來對我說：『真的很抱歉，我們在拍攝中，您能不能安靜一點？』」 儘管遺屬本已保持沉默，也未有大聲交談，對方仍要求轉告其他家屬「降低音量」，讓發文者無奈又憤怒：「難道以後在納骨堂哭泣也要經過你們批準？」難以理解拍攝團隊的態度。 這不僅是拍攝規劃問題，更觸及情感與倫理的紅線。



事情通過網路發酵後引起大量網友憤怒聲援，相關留言如雪片般湧入：「納骨堂不是你們拍戲的公園，別人是來散步的嗎？」、「你們只是在假裝悲傷，其他人是真的在哀悼，憑什麼叫人安靜？」、「要拍就整個納骨堂租下來，不然就去搭景！別拿悲劇當道具消費他人情感！」、「你們有什麼資格對遺屬們指手畫腳？」、「以前遇過某知名偶像出演的劇組在公車站拍戲，週末沒什麼人，但還是過來對著我大吼說別拍照、別靠近。 明明我只是等車、滑手機，就被像罪犯一樣趕走」、「納骨堂也敢拍？ 以為拍戲多偉大，叫遺族閉嘴是什麼道理？」等，還有許多留言強調：「真實的悲傷，不該被拍攝現場的假演出踐踏。」



其實拍攝亂象並非首例。 近期 Netflix 原創劇《苦盡柑來遇見你》也被爆料對粗暴對待臨時演員，甚至強制剪髮，引發業界議論，儘管名為國際大平台之作，內部工作條件卻令人失望。 爆料者指出：「這部劇在臨演之間惡名昭彰，連基本待遇都沒有，只想壓低成本。」



Netflix 隨後回應表示：「我們正持續與韓國製作夥伴努力打造更良好的拍攝環境，相關事實正在查證中。」但這些回應能否真正改變現場實況？ 許多人抱持懷疑。

在娛樂產業快速擴張的今日，「為了效果」與「尊重現場」兩者間的界線越來越模糊。 但無論製作規模多大、作品多重要，都不能以「創作常識」為名，踐踏最基本的社會常識與人倫底線。

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