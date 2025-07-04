這不是浪漫是犯罪！《我愛的國小生》遭抵制後確定停拍、下架

以女教師與學生間戀愛情感為題材的韓國網路漫畫《我愛的國小生》，在教師團體強烈抗議下，已於多個平台下架，原本計畫的電視劇化也宣布全面叫停。

據韓媒《Star News》獨家報導，製作公司Meta New Line最終決定取消該劇製作，表示：「我們真摯接受近期社會的擔憂聲音，決定中止以《我愛的國小生》為原作的電視劇企劃與製作。也向因此承受壓力的原作者致歉，未來將以更謙虛、負責任的態度，製作健康、有意義的內容。」

該漫畫自2015年至2020年連載，講述一名剛分手的國小女老師，驚覺在遊戲中談戀愛的對象竟是自己學生後，所引發的故事。連載期間就多次因涉及戀童、誘拐（grooming）犯罪美化而飽受爭議。近日因原作平台C&C Revolution與Meta New Line宣布將拍攝電視劇，引爆教師團體抗議，指作品多處描寫女教師對學生產生異性心動情節，嚴重不當。



韓國教師團體總聯合會（韓國教總）1日發聲明，嚴正要求停止製作與播映，指出：「教師職位應具備更高道德性與專業性，與學生發展私情的劇情絕非浪漫，而是明顯美化誘拐犯罪。」並強調：「以創作或藝術為名，將兒童性化毫無正當性，這會嚴重損害教育者名譽，動搖家長、學生對學校的信任。」

全國教師工會（全教組）也在2日發聲明表示「小學教師對此震驚與憤怒」。他們警告，若改編為影視作品，透過視覺、音樂、演員表情更易引發情感共鳴，難以事後挽回，恐使成人教師與學生的「心動」、「安慰」被誤讀為浪漫情感，嚴重違背教育倫理。



在輿論擴大下，Naver Webtoon、Kakao Page等主要平台已停止該作品服務。Naver Webtoon表示：「因應多數使用者意見，已中止販售。」Kakao Page亦回應已與發行方協議停止。

最終，Meta New Line宣布放棄製作計畫，這場因題材爭議引發的風波暫時告一段落。

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