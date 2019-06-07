李民基、李宥英確定合作tvN《Argon》編導新作──OCN《所有人的謊言》！
韓劇 2019年6月7日 星期五11:27 JiaJia
李宥英近期剛結束《各位國民》的拍攝，迅速決定下部電視劇作品為《所有人的謊言》，並在劇中成為國會議員！不只如此，她還確定加盟新電影《不能動嘴》，與柳承龍、吳娜拉、金熙元等人合作。
預計於今年（2019年）下半年首播的OCN《所有人的謊言》，為tvN《Argon》李允正導演與全英信作家二次合作，還有另一位作家元宥真共同執筆。該部作品描述在父親突然死亡後，為拯救失蹤的丈夫而成為國會議員的女人，以及與她一起尋找真相的刑警的故事。
李民基飾演刑警「趙泰植」。在安靜而平凡的生活中，偶然接手金瑞希的父親、國會議員金承哲的交通事故。瞭解到該事件並不是單純的交通事故，開始全身心投入調查。這是他繼JTBC《愛上變身情人》後，時隔約1年的回歸。
李宥英飾演「金瑞希」，是國會議員金承哲最疼愛的小女兒。雖然外表光鮮亮麗，看起來有權、有錢、有勢，但她一直被外界拿來與完美的姐姐相比。因為家族的關係，她認識了丈夫。之後，夫妻倆產生矛盾，並漸行漸遠。經歷了父親意外生亡、丈夫離奇失蹤，她決定查明兩起事件的真相，並決心成為國會議員。
另外，李宥英也確定加盟喜劇電影《不能動嘴》，與柳承龍、吳娜拉、金熙元等人合作。已於本月（6月）4日開機。
（圖片來源：KSD、TVDaily、NEW）
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