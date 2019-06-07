李民基、李宥英确定合作tvN《Argon》编导新作――OCN《所有人的谎言》！
韩剧 2019年6月7日 星期五11:27 JiaJia
李宥英近期刚结束《各位国民》的拍摄，迅速决定下部电视剧作品为《所有人的谎言》，并在剧中成为国会议员！不只如此，她还确定加盟新电影《不能动嘴》，与柳承龙、吴娜拉、金熙元等人合作。
预计於今年（2019年）下半年首播的OCN《所有人的谎言》，为tvN《Argon》李允正导演与全英信作家二次合作，还有另一位作家元宥真共同执笔。该部作品描述在父亲突然死亡后，为拯救失踪的丈夫而成为国会议员的女人，以及与她一起寻找真相的刑警的故事。
李民基饰演刑警「赵泰植」。在安静而平凡的生活中，偶然接手金瑞希的父亲、国会议员金承哲的交通事故。了解到该事件并不是单纯的交通事故，开始全身心投入调查。这是他继JTBC《爱上变身情人》后，时隔约1年的回归。
李宥英饰演「金瑞希」，是国会议员金承哲最疼爱的小女儿。虽然外表光鲜亮丽，看起来有权、有钱、有势，但她一直被外界拿来与完美的姐姐相比。因为家族的关系，她认识了丈夫。之后，夫妻俩产生矛盾，并渐行渐远。经历了父亲意外生亡、丈夫离奇失踪，她决定查明两起事件的真相，并决心成为国会议员。
另外，李宥英也确定加盟喜剧电影《不能动嘴》，与柳承龙、吴娜拉、金熙元等人合作。已於本月（6月）4日开机。
（图片来源：KSD、TVDaily、NEW）
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