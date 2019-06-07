想看這部瘋狂、黑色幽默、探討社會黑暗面的電影《上流寄生族》嗎？

想看史上首部勇奪康城金棕櫚大獎的韓國電影《上流寄生族》嗎？機會來了！（想去看的朋友記得：請勿外洩結局！因全場瘋迴路轉...）
現在送出《上流寄生族》香港優先場電影票３０張 (每位得獎者可得２張)
活動日期：即日起至６月１４日
公佈日期：６月１４日中午１２時
（會在此頁面公佈！）
優先場日期：2019年6月15日(星期六)
優先場時間：下午3時10分
優先場地點：Broadway Hollywood
優先場地址：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓
想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
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2) 煩請按這填寫參加表格😉
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的１５位（每位２張）～快來參加吧！😉
注意：
- 所有得獎者必須親身到場憑確認信件或信息以及相對應的得獎人資料換領戲票，不可以任何理由代其他人換領戲票。如換領人無法提供完整及正確資料，主辦方有權取消其得獎資格。
- 優先場戲票乃非賣品，任何人如被發現買賣優先場戲票，一律取消得獎資格，主辦方同時保留追究權利。
- 得獎者如於多過一個平台贏得同一場次優先場戲票，主辦方都只會提供每位得獎者兩張戲票。
- 逾時換領，恕不受理，座滿即止
- 門票派發點在優先場舉行的戲院
- 如有任何爭議，EDKO FILMS LTD保留最終決定權
特別鳴謝：安樂影片
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