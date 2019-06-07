想看这部疯狂、黑色幽默、探讨社会黑暗面的电影《上流寄生族》吗？

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想看史上首部勇夺康城金棕榈大奖的韩国电影《上流寄生族》吗？机会来了！（想去看的朋友记得：请勿外泄结局！因全场疯回路转...）

现在送出 《上流寄生族》香港优先场电影票３０张 (每位得奖者可得２张)

活动日期：即日起至３月１４日

公布日期：３月１４日中午１２时

（会在此页面公布！）

优先场日期：2019年3月15日(星期六)

优先场时间：下午3时10分

优先场地点：Broadway Hollywood

优先场地址：九龙钻石山龙蟠街3号荷里活广场3楼

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格 😉

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１５位（每位２张）～快来参加吧！😉

注意：

- 所有得奖者必须亲身到场凭确认信件或信息以及相对应的得奖人资料换领戏票，不可以任何理由代其他人换领戏票。如换领人无法提供完整及正确资料，主办方有权取消其得奖资格。

- 优先场戏票乃非卖品，任何人如被发现买卖优先场戏票，一律取消得奖资格，主办方同时保留追究权利。

- 得奖者如於多过一个平台赢得同一场次优先场戏票，主办方都只会提供每位得奖者两张戏票。

- 逾时换领，恕不受理，座满即止

- 门票派发点在优先场举行的戏院

- 如有任何争议，EDKO FILMS LTD保留最终决定权

特别鸣谢：安乐影片

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