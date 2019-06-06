BTS防彈少年團JIMIN 連續四個月獲得個人品牌評價之冠

6月6日韓國企業評價研究所公開了各愛豆個人百大品牌評價指數，從5月5日到6月5日以1023位藝人愛豆為對象，進行個人品牌評價大數據分析的結果，包含消費者參與指數、媒體指數、溝通指數與網路社群指數作為參考。
2019年5月的愛豆們進入百大個人品牌評價的前20名，依序分別為BTS的JIMIN、姜丹尼爾、BTS柾國、BTS的V、河成雲、BTS的JIN、AB6IX李大輝、AB6IX朴佑鎭、BTS的SUGA、朴志訓、BTS的RM、尹智聖、ASTRO車銀優、NU’EST黃旼炫、BTS的J-Hope、AB6IX林煐岷、BlackPink的Jennie、Red velvet的Irene、AB6IX金東賢、Oh My Girl的Arin。
其中排名第一的BTS防彈少年團JIMIN，該機關表示：“以連結字眼來說，其中JIMIN在「公演」、「公益捐款」、「很帥」等等常出現在他的評價中，而以關鍵字來分析，「Wembley」、「第一名」、「約定」這些字眼出現頻率最高，正反面評價的分析中，正面率有91.20％的紀錄。”
BTS防彈少年團已前進全世界，全部成員們也都進入了前15名內，而其中JIMIN更是位居個人品牌評價冠軍長達四個月之久。
照片: TD, BTS SNS
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