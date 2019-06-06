東方神起 U-Know 允浩發片倒數六天 最新預告充滿正能量！ 時隔不到三個月 Stray Kids 下週火速再發片！ 韓劇 阿斯達年代記아스달연대기- 人類野心、貪婪是與生俱來的嗎？ BTS防彈少年團JIMIN 連續四個月獲得個人品牌評價之冠 讚兒的大學學費有著落了！ FTIsland李洪基&李在真為崔敏煥一家慷慨解囊 新人男團AB6IX出道僅10天，已奪下兩個音樂節目的一位冠軍！ 對比太明顯！具荷拉出院赴日休養 渣男亮相庭審明顯發福 韓劇《春夜》第二首OST《Spring Rain》你就像春雨一般突然出現在我生命中… BTS防彈少年團養成明星遊戲《BTS WORLD》將在本月26日全球上市！ 《鋼鐵雨2》要開拍了！鄭雨盛＆郭道元積極商討中 秀韓「嬰兒肥」不見了！ 李宥珍參加《Produce X 101》瘦出尖下巴 《超人回來了》建厚被劇透的人生：長大後你就成了他！？姨母粉：看你這麼帥我也就放心了XD 美男與玫瑰花田！李棟旭廣告拍攝花絮公開 NU'EST完全體強勢襲港個唱：門票本月20日開賣！ 「黃政民、張東健、宋仲基都來了～」朱鎮模於濟州島低調完婚：嘉賓陣容堪比頒獎禮！

BTS防彈少年團JIMIN 連續四個月獲得個人品牌評價之冠 KPOP Erin

留言/評論