讚兒的大學學費有著落了！ FTIsland李洪基&李在真為崔敏煥一家慷慨解囊

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舅舅們真的太給力啦！ 《做家務的男人們2》這一期給贊兒過周歲生日，現場氣氛真的太好~

5月29日播出的《做家務的男人2》中，崔敏煥和律喜給兒子贊兒洗香香、用心打扮了一番，原來這天是贊兒出生滿一周年的日子！



周歲宴上不僅有雙方父母，FTIsland成員也都來參加了，李洪基和李在真還豪邁約定為贊兒支付大學學費！ 主持人讓李洪基跟她念：「在律要健康長大，讀大學的時候，我幫你出學費！ 」結果李洪基腦筋一轉，變成了：「幫你出第一學期的學費！ 」XD之後主持人問大家在律是哪天學會走路，李在真隨口一句「還不會走路」居然答對了！ 結果順理成章地就負責了第二學期的學費XDD



此外，贊兒的抓周結果也很讓人驚訝！ 居然是抓到鼓槌，連崔敏煥都說：「完全沒有期待這一點，不愧是我兒子，血緣是不會騙人的！ 」



（圖源：《做家務的男人2》節目截圖）

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