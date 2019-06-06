BTS防弹少年团JIMIN 连续四个月获得个人品牌评价之冠

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6月6日韩国企业评价研究所公开了各爱豆个人百大品牌评价指数，从5月5日到6月5日以1023位艺人爱豆为对象，进行个人品牌评价大数据分析的结果，包含消费者参与指数、媒体指数、沟通指数与网路社群指数作为参考。

2019年5月的爱豆们进入百大个人品牌评价的前20名，依序分别为BTS的JIMIN、姜丹尼尔、BTS柾国、BTS的V、河成云、BTS的JIN、AB6IX李大辉、AB6IX朴佑鎭、BTS的SUGA、朴志训、BTS的RM、尹智圣、ASTRO车银优、NU’EST黄旼炫、BTS的J-Hope、AB6IX林煐岷、BlackPink的Jennie、Red velvet的Irene、AB6IX金东贤、Oh My Girl的Arin。



其中排名第一的BTS防弹少年团JIMIN，该机关表示：“以连结字眼来说，其中JIMIN在「公演」、「公益捐款」、「很帅」等等常出现在他的评价中，而以关键字来分析，「Wembley」、「第一名」、「约定」这些字眼出现频率最高，正反面评价的分析中，正面率有91.20％的纪录。”



BTS防弹少年团已前进全世界，全部成员们也都进入了前15名内，而其中JIMIN更是位居个人品牌评价冠军长达四个月之久。



照片: TD, BTS SNS

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