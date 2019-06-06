赞儿的大学学费有著落了！ FTIsland李洪基&李在真为崔敏焕一家慷慨解囊
综艺 2019年6月6日 星期四11:42 Sani
舅舅们真的太给力啦！ 《做家务的男人们2》这一期给赞儿过周岁生日，现场气氛真的太好~
5月29日播出的《做家务的男人2》中，崔敏焕和律喜给儿子赞儿洗香香、用心打扮了一番，原来这天是赞儿出生满一周年的日子！
周岁宴上不仅有双方父母，FTIsland成员也都来参加了，李洪基和李在真还豪迈约定为赞儿支付大学学费！ 主持人让李洪基跟她念：「在律要健康长大，读大学的时候，我帮你出学费！ 」结果李洪基脑筋一转，变成了：「帮你出第一学期的学费！ 」XD之后主持人问大家在律是哪天学会走路，李在真随口一句「还不会走路」居然答对了！ 结果顺理成章地就负责了第二学期的学费XDD
此外，赞儿的抓周结果也很让人惊讶！ 居然是抓到鼓槌，连崔敏焕都说：「完全没有期待这一点，不愧是我儿子，血缘是不会骗人的！ 」
（图源：《做家务的男人2》节目截图）
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留言/评论
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應該要叫阿北吧，都是爸爸的哥哥們 🤣
有阿北真好，替把拔省下好多學費。
39分前