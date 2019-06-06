BTS防彈少年團養成明星遊戲《BTS WORLD》將在本月26日全球上市！

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現在就想玩了！立刻！馬上！NOW～～～（當經紀人感覺就是有趣，小編我可是連一代明星志願都玩過的人呢！）

Netmarble推出的人氣男團 BTS 防彈少年團的手機遊戲《BTS WORLD》，在近期確定了於 6 月26日（星期三）全球上市（中國地區除外），iOS、Android 皆可使用。



《BTS WORLD》是以故事為主軸的手機養成遊戲，給玩家們互動式的體驗旅程，回到團體尚未出道的一開始，化身為防彈少年團的經紀人，一起追求最終目標，將 BTS 培養成世界巨星。



遊戲中會有不同的任務，玩家可以選擇團員卡片來一一完成，通關邁向下一步挑戰，目前官網上已有體驗遊戲的基本設置，與成員們一對一的互動也會有意想不到的發展。



▼官方最新公開的主題曲預告，第一首是由成員 JIN、Jimin 和 Jung Kook 所演唱的單曲：



▼小編在體驗裡配對到RM隊長啊～～～！



▼朋友配到了JIMIN



▼找宿舍的對話跟表情太生動可愛了！XD



目前皆可預約事前登錄，掌握第一手消息，剩下不到一個月的時間，真的好期待啊～～～！更多消息可上《BTS WORLD》官網查看。

（圖自：《BTS WORLD》官網）

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