BTS防弹少年团养成明星游戏《BTS WORLD》将在本月26日全球上市！

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现在就想玩了！立刻！马上！NOW～～～（当经纪人感觉就是有趣，小编我可是连一代明星志愿都玩过的人呢！）

Netmarble推出的人气男团 BTS 防弹少年团的手机游戏《BTS WORLD》，在近期确定了於 6 月26日（星期三）全球上市（中国地区除外），iOS、Android 皆可使用。



《BTS WORLD》是以故事为主轴的手机养成游戏，给玩家们互动式的体验旅程，回到团体尚未出道的一开始，化身为防弹少年团的经纪人，一起追求最终目标，将 BTS 培养成世界巨星。



游戏中会有不同的任务，玩家可以选择团员卡片来一一完成，通关迈向下一步挑战，目前官网上已有体验游戏的基本设置，与成员们一对一的互动也会有意想不到的发展。



▼官方最新公开的主题曲预告，第一首是由成员 JIN、Jimin 和 Jung Kook 所演唱的单曲：



▼小编在体验里配对到RM队长啊～～～！



▼朋友配到了JIMIN



▼找宿舍的对话跟表情太生动可爱了！XD



目前皆可预约事前登录，掌握第一手消息，剩下不到一个月的时间，真的好期待啊～～～！更多消息可上《BTS WORLD》官网查看。

（图自：《BTS WORLD》官网）

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