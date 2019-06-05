PRISTIN部分成員將作為新女團一起「再次出道」？相關人士回應：「這個報導是毫無根據的！」
KPOP 2019年6月5日 星期三13:16 Yuan
希望她們都能簽到好公司，發展都能順利啊！
日前，Pledis宣布：「與PRISTIN經過長期的討論後決定解散，除了潔瓊、Yehana與成嬿外，其他成員（娜榮、Roa、Yuha、銀雨、Rena、施妍、Kyla）也決定隨著合約期滿就不再續約。」雖然出道2年，不過實際只活動了半年，讓不少粉絲大罵：「公司太爛！」
昨日，有媒體報導：「以娜榮為中心的PRISTIN部分成員將組成新的女團再次出道。在離開Pledis後，與新的企劃社簽訂了專屬合約，正在準備以新女團進行第二次出道，新女團中會有PRISTIN成員，也會有新的面孔。」
這個消息公開，讓不少粉絲都相當期待。但...今日，有相關人士對這個報導進行回應：「這個報導是毫無根據的，目前幾位成員正在上學、讀書考試，不知道為什麼會出現這樣子的報導。」不知道是想要試水溫，還是？但不管怎樣還是希望她們都能簽到好公司，發展都能順利啊！
（圖：Pledis）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論