金秀賢在音樂節被拍到與I.O.I出身林娜榮親密互動爆出戀愛傳聞！雙方立即否認

演員金秀賢與 I.O.I 和 PRISTIN 出身林娜榮7日在仁川舉行的音樂節《2024 Ultra Korea》上被目擊,因而爆出戀愛傳聞。

再加上他們親密的耳語爲戀愛傳聞助了一臂之力,就有媒體爆出兩人正在交往的消息,YouTube 頻道「K-daily news」也上傳標題爲「公開金秀賢女朋友」的影片,兩人的戀愛傳聞進一步擴散。

