金秀賢在音樂節被拍到與I.O.I出身林娜榮親密互動爆出戀愛傳聞！雙方立即否認

演員金秀賢與 I.O.I 和 PRISTIN 出身林娜榮7日在仁川舉行的音樂節《2024 Ultra Korea》上被目擊，因而爆出戀愛傳聞。

再加上他們親密的耳語爲戀愛傳聞助了一臂之力，就有媒體爆出兩人正在交往的消息，YouTube 頻道「K-daily news」也上傳標題爲「公開金秀賢女朋友」的影片，兩人的戀愛傳聞進一步擴散。

Kim Soohyun and Im Nayoung Swept Up in Dating Rumors After Spotted Interacting at a Music Festival, K-Netz Share Their Thoughtshttps://t.co/9BKRQ1k2X9#KimSoohyun #ImNayoung #김수현 #임나영 pic.twitter.com/NI43L9ejia — pannatic (@pannatic) June 11, 2024

今日（11）金秀賢的經紀公司 Goldmedalist 表示：「完全沒有事實根據。」否認了戀愛傳聞。林娜榮的經紀公司 ASCENDIO 也表示：「毫無根據！」對於兩人在音樂節被目擊，也解釋道：「林娜榮個人去音樂節時偶然見到了，之前（和金秀賢）見過幾次面。但因為周圍太吵，所以說悄悄話的場面被捕捉到了。」



另外，金秀賢在4月28日劇終的《淚之女王》中飾演「白賢祐」一角而備受觀眾喜愛，該劇更創下 tvN 歷代收視率最高紀錄，而他也將展開亞洲巡迴粉絲見面會。林娜榮是 I.O.I 和 PRISTIN 出身，之後轉往演員活動，出演了《惡之花》、《Imitation》和《咣噹啷啷家族》等劇。



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