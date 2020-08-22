因為所屬社消失（?）而似乎解散了的女團HINAPIA...

因為所屬社消失（?）而似乎解散了的女團HINAPIA...

明星   2020年8月22日   星期六08:30   Sani  

#HINAPIA 是 #PRISTIN 的4名成員加上一名新成員組成的女團，原本預告今年3月回歸，可是直到8月都沒有動靜，就連粉絲送去所屬社的禮物都被退回！

HINAPIA是韓國OSR娛樂於2019年推出的五人女團，由四名前PRISTIN成員珉炅（Roa）、京元（Yuha）、銀雨、藝彬（Rena）和一名新成員BADA組成。

去年5月24日PRISTIN被Pledis宣佈解散之後，7名成員離開公司，其中Roa希望把大家聚集起來重新組團，於是京元、銀雨和藝彬加入，再加上新人忙內BADA，於2019年11月3日發行數位單曲《DRIP》再次出道。

之後也上過一些綜藝節目，包括和宇宙少女一起出演《Idol Radio》，還有珉炅出演《Radio Star》、《Video Star》：

然而今年2月預告3月回歸之後，卻遲遲不見新歌活動。

組合和所屬社的SNS帳號也在5月底、6月初之後紛紛停擺：

最離譜的是有粉絲反映：「因為好奇HINAPIA的消息所以找了找，發現公司招牌已經撤掉，估計成員們都回家了，官方SNS最後更新是6月初，給成員寄了生日禮物，但據說沒有人所以送回來了...因為該死的新冠肺炎，中小公司更加辛苦了。」

實在太讓人心痛了T^T

（圖源：MBC，HINAPIA SNS）

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