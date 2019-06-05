PRISTIN部分成员将作为新女团一起「再次出道」？相关人士回应：「这个报导是毫无根据的！」
KPOP 2019年6月5日 星期三13:16 Yuan
希望她们都能签到好公司，发展都能顺利啊！
日前，Pledis宣布：「与PRISTIN经过长期的讨论后决定解散，除了洁琼、Yehana与成嬿外，其他成员（娜荣、Roa、Yuha、银雨、Rena、施妍、Kyla）也决定随著合约期满就不再续约。」虽然出道2年，不过实际只活动了半年，让不少粉丝大骂：「公司太烂！」
昨日，有媒体报导：「以娜荣为中心的PRISTIN部分成员将组成新的女团再次出道。在离开Pledis后，与新的企划社签订了专属合约，正在准备以新女团进行第二次出道，新女团中会有PRISTIN成员，也会有新的面孔。」
这个消息公开，让不少粉丝都相当期待。但...今日，有相关人士对这个报导进行回应：「这个报导是毫无根据的，目前几位成员正在上学、读书考试，不知道为什么会出现这样子的报导。」不知道是想要试水温，还是？但不管怎样还是希望她们都能签到好公司，发展都能顺利啊！
（图：Pledis）
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