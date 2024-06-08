I.O.I 出道後才衍生出的女團全數解散！最終敵不過七年魔咒，甚至有一團僅僅兩年就早早解散了

【整理報導】由《PRODUCE 101》選出的限定女團 I.O.I 獲得超高人氣，11位成員於2016年5月4日正式出道，2017年1月29日正式解散，算是各自都持續在發展。

而在本月6日官方宣佈Weki Meki即將解散後，I.O.I 出道後才衍生出的女團算是全數解散了，僅剩一團仍敵不過七年魔咒，甚至有些團僅僅兩年就早早解散。

林娜榮、周潔瓊：2017年3月21日以PRISTIN出道，團體於2019年5月24日解散。



金世正、康美娜：2016年6月28日加入公司推的新團gugudan出道，2020年12月31日解散。



磪有情、金度延：2017年8月8日以Weki Meki出道，2024年6月6日官方宣佈將解散，並發行最後一張單曲〈CoinciDestiny〉。



金請夏、全昭彌：歌手solo活動。

鄭彩娟：2015年9月14日以DIA成員出道，團體於2022年9月17日正式解散。（已先出道，所以未算在衍生團的名單中。）



俞延靜：目前所屬的宇宙少女仍在活動中，該團體於2016年2月25日就已經先出道，所以未算在衍生團的名單中。



金素慧：演員solo活動。

上述的成員們即使在團體活動期間，也各自有歌手、演員、主持...等各領域的solo活動，就沒有特別寫出來了！

希望成員們未來仍舊能繼續為夢想奔跑前進，也祝福她們都能有很好的發展。

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