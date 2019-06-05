BTS防彈少年團粉絲見面會應援面臨危機 Big Hit：讓粉絲操心了很抱歉

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Big Hit娛樂近來因BTS防彈少年團的見面會舉辦在即，而粉絲們最在意的場中應援活動，目前能否順利進行仍是未知數。

Big Hit公司於6月5日透過旗下BTS防彈少年團的官咖正式發表聲明，對於即將舉辦的第五次正式全球粉絲見面會「BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]」的粉絲驚喜，之前備受爭議的回應方式公開道歉。



BTS防彈少年團將於6月15、16日兩天在釜山，6月22、23兩日在首爾分別舉辦第5次的粉絲見面會，粉絲聯應團隊希望能在活動上進行驚喜粉絲應援活動，於是從4月初就開始與所屬公司Big Hit粉絲俱樂部負責人聯繫，透過粉絲們的募款以及討論手幅標語的製作等，而對於手幅所需數量、除手幅外的其他應援活動是否可進行等細節，也持續用email與Big Hit詢問。



不過Big Hit大約有1個月期間都沒有回覆郵件，而直到現在距離見面會舉辦的時間已經不到兩周，聽說這才回信告知了聯應團隊需要8萬6千張手幅，為了製作這些估計須花費約1000萬韓元，而因為Big Hit的遲來回應，粉絲募款時間緊縮可能較為困難，聯應團隊也向Big Hit表達了這個難處，並希望他們說明當時延遲回復的理由。



Big Hit也以官方立場說明：「對於致力於推進粉絲應援活動的團隊，未能圓滿溝通，在此我方致上歉意。Big Hti對本次擔任應援的粉絲團體在應援準備過程中的困難也相當理解，即使在Big Hit提供支援下也希望能讓粉絲應援活動順利進行。」「以這一次的事件作為契機，對於有可能令粉絲們產生費用上負擔的粉絲應援活動，我們將全面進行檢討，並制訂方案。讓許多粉絲為本次的應援活動心力交瘁，感到非常抱歉，為了給各位引頸期待見面會的粉絲們留下更愉快的回憶，剩下的時間我們會傾盡全力。」其實是非常全面性有誠意的回應。



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不過在Big Hit發表聲明後粉絲依舊有些聲音，雖然在聲明的一開始就說為了讓粉絲應援活動順利進行而努力準備中，並且也相當重視這種藝人與粉絲間的交流以及美麗的瞬間，並且也表達讓粉絲操心非常抱歉，但有些粉絲們仍希望公司回應核心重點「延遲回復email的原因」「對於粉絲應援活動的明確標準」等。雖說要全面檢討這些有可能對粉絲在費用上造成負擔的應援，但對於手幅製作上的時間與費用問題是否可能讓本次的應援面臨流產危機？都還並未有明確的答案。

照片：Big Hit

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