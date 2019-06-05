BTS防弹少年团粉丝见面会应援面临危机 Big Hit：让粉丝操心了很抱歉

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Big Hit娱乐近来因BTS防弹少年团的见面会举办在即，而粉丝们最在意的场中应援活动，目前能否顺利进行仍是未知数。

Big Hit公司於6月5日透过旗下BTS防弹少年团的官咖正式发表声明，对於即将举办的第五次正式全球粉丝见面会「BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]」的粉丝惊喜，之前备受争议的回应方式公开道歉。



BTS防弹少年团将於6月15、16日两天在釜山，6月22、23两日在首尔分别举办第5次的粉丝见面会，粉丝联应团队希望能在活动上进行惊喜粉丝应援活动，於是从4月初就开始与所属公司Big Hit粉丝俱乐部负责人联系，透过粉丝们的募款以及讨论手幅标语的制作等，而对於手幅所需数量、除手幅外的其他应援活动是否可进行等细节，也持续用email与Big Hit询问。



不过Big Hit大约有1个月期间都没有回覆邮件，而直到现在距离见面会举办的时间已经不到两周，听说这才回信告知了联应团队需要8万6千张手幅，为了制作这些估计须花费约1000万韩元，而因为Big Hit的迟来回应，粉丝募款时间紧缩可能较为困难，联应团队也向Big Hit表达了这个难处，并希望他们说明当时延迟回复的理由。



Big Hit也以官方立场说明：「对於致力於推进粉丝应援活动的团队，未能圆满沟通，在此我方致上歉意。Big Hti对本次担任应援的粉丝团体在应援准备过程中的困难也相当理解，即使在Big Hit提供支援下也希望能让粉丝应援活动顺利进行。」「以这一次的事件作为契机，对於有可能令粉丝们产生费用上负担的粉丝应援活动，我们将全面进行检讨，并制订方案。让许多粉丝为本次的应援活动心力交瘁，感到非常抱歉，为了给各位引颈期待见面会的粉丝们留下更愉快的回忆，剩下的时间我们会倾尽全力。」其实是非常全面性有诚意的回应。



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不过在Big Hit发表声明后粉丝依旧有些声音，虽然在声明的一开始就说为了让粉丝应援活动顺利进行而努力准备中，并且也相当重视这种艺人与粉丝间的交流以及美丽的瞬间，并且也表达让粉丝操心非常抱歉，但有些粉丝们仍希望公司回应核心重点「延迟回复email的原因」「对於粉丝应援活动的明确标准」等。虽说要全面检讨这些有可能对粉丝在费用上造成负担的应援，但对於手幅制作上的时间与费用问题是否可能让本次的应援面临流产危机？都还并未有明确的答案。

照片：Big Hit

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