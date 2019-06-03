與陳雅凜在夏威夷「秀恩愛」！南宮珉：「在我看來太像小寶寶 所以叫她『寶貝』」
綜藝 2019年6月3日 星期一13:17 JiaJia
南宮珉提到自己的女朋友陳雅凜，臉上滿是幸福和甜蜜～
南宮珉於上週六（1日）出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》。金希澈表示，在新聞上看到南宮珉自掏腰包、要帶工作人員們去旅行。南宮珉遲疑了一下，然後澄清：「只是帶幾個我的工作人員去…」、「這種私人的事情還出新聞…很丟臉…」但哥哥們說，就算是這樣也很了不起！
徐章煇問：「去的人，只有工作人員嗎？」南宮珉回答：「哦…也有些不是工作人員的人…」徐章煇接著說：「為什麼我會這麼問呢，小珉（在《Dr. Prisoner》裡）飾演『暗黑英雄』，但其實是『甜蜜英雄』。」
徐章煇繼續說著：「因為他總是叫戀人『寶貝、寶貝』～」超級甜蜜！
南宮珉則爽快地回答：「沒有錯，（女友）在我看來太像小寶寶了，所以叫她『寶貝』」，讓哥哥們不由得感嘆。
果然，南宮珉帶上「不是工作人員的人」一起去夏威夷旅行，那就是被他稱為「寶貝」的女友陳雅凜！他們紛紛在各自的SNS分享旅行中的照片，雖然沒有「同框照」，但怎麼看都是同個地方啊！
另外，南宮珉比陳雅凜大上11歲，兩人通過南宮珉自導自演的電影《Light My Fire》結緣，2016年2月爆出戀愛緋聞時，承認已經戀愛7個月，如今交往近4年。
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》、藝人SNS）
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