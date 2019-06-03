与陈雅凛在夏威夷「秀恩爱」！南宫珉：「在我看来太像小宝宝 所以叫她『宝贝』」
综艺 2019年6月3日 星期一13:17 JiaJia
南宫珉提到自己的女朋友陈雅凛，脸上满是幸福和甜蜜～
南宫珉於上周六（1日）出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》。金希澈表示，在新闻上看到南宫珉自掏腰包、要带工作人员们去旅行。南宫珉迟疑了一下，然后澄清：「只是带几个我的工作人员去…」、「这种私人的事情还出新闻…很丢脸…」但哥哥们说，就算是这样也很了不起！
徐章煇问：「去的人，只有工作人员吗？」南宫珉回答：「哦…也有些不是工作人员的人…」徐章煇接著说：「为什么我会这么问呢，小珉（在《Dr. Prisoner》里）饰演『暗黑英雄』，但其实是『甜蜜英雄』。」
徐章煇继续说著：「因为他总是叫恋人『宝贝、宝贝』～」超级甜蜜！
南宫珉则爽快地回答：「没有错，（女友）在我看来太像小宝宝了，所以叫她『宝贝』」，让哥哥们不由得感叹。
果然，南宫珉带上「不是工作人员的人」一起去夏威夷旅行，那就是被他称为「宝贝」的女友陈雅凛！他们纷纷在各自的SNS分享旅行中的照片，虽然没有「同框照」，但怎么看都是同个地方啊！
另外，南宫珉比陈雅凛大上11岁，两人通过南宫珉自导自演的电影《Light My Fire》结缘，2016年2月爆出恋爱绯闻时，承认已经恋爱7个月，如今交往近4年。
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》、艺人SNS）
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