《姜食堂2》P.O喬遷宴 宋旻浩送上珍藏的「自畫像」當禮物！殷志源：「這一點都不像你啊」
綜藝 2019年6月3日 星期一11:53 JiaJia
委屈巴巴的「宋畫伯」，又可愛、又好笑～XD #你們來看像不像 #姜食堂2
tvN人氣綜藝《姜食堂2》於上週五（31日）首播！收視率平均7.7%、最高9.7%， 為同時段收視冠軍。開店過程中雖然不斷說著：「要尊重、要關心」，大家卻總是忍不住叨念，偶爾還會露出不耐煩的模樣，「言行不一」讓觀眾們覺得好笑。
值得一提的是，在節目開頭為「事前會議」兼「P.O喬遷宴」，所以大家紛紛往P.O家中聚集。殷志源和安宰賢先後到達，大概是因為許久不見，兩人為了一些小事而「鬥嘴」，P.O顯得不太能適應，還好至親好友宋旻浩隨後抵達，還帶來禮物。
P.O不愧是「現實好友」，看到宋旻浩拿著的「禮物」，一開始是拒絕的。但宋旻浩表示：「怎麼了？這可是我最珍惜的畫耶」P.O說：「那又怎樣，你最珍惜的又怎麼了？」展現吵吵鬧鬧的一面。一旁的哥哥們覺得弟弟們很有趣，並說：「給我們看看吧～」，由P.O親手拆禮物。
鏘、鏘！「宋畫伯」最珍惜的畫，先來欣賞一下～殷志源仔細瞧了瞧，忍不住問：「這是什麼？狗和鳥還是什麼？」引發爆笑。
宋旻浩說：「那是我！」殷志源震驚XD
宋旻浩顯得「有點受傷」，殷志源大喊：「這怎麼會是你啊，這一點都不像你！」網友們看到此片段，也紛紛留言：「大概是我們凡人不懂的藝術吧XD」
（圖片、影片來源：tvN《姜食堂2》）
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留言/評論
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哈哈哈哈~雖然悟不了宋畫伯的藝術創作，但那圖上的頭(臉)很明顯是宋神指本人無誤。
1小時前
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Chikei SioRazaquen IPHiumannatalie ChanTaki Chan睇睇睇！
1小時前
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