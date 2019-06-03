ARMY們的「逆襲」，這次終於換他們成功弄哭了BTS防彈少年團XD
明星 2019年6月3日 星期一13:22 Rui
演唱會上經常會發生一些讓歌手、歌迷們激動到熱淚盈眶的事情，最近在英國開唱的世界豆防彈少年團就因為台下數萬名的粉絲而哭倒在了舞台上。
6月2日，防彈少年團站上了英國倫敦的Wembley溫布利體育場，看到座無虛席的觀眾席，成員們只能用賣力演出回饋所有的粉絲。 而ARMY們也為了最愛準備了特別的驚喜。 安可舞台之前，歌迷們合唱了防彈少年團的《花樣年華Young Forever》，這是2016年發售的BTS專輯中收錄曲， 描寫的是演唱會後成員們看到空空的觀眾席而感受到的空虛與對舞台的熱情等多重複雜的心情。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
當成員們聽到ARMY們合唱起這首《花樣年華Young Forever》後忍不住驚訝，被全場粉絲感動得紅了眼眶。 JIMIN更是一時沒忍住淚灑舞台，用胳膊捂住了臉。 而柾國甚至哭著坐在了地上。 JIN說：「真的很驚訝，這輩子我都不會忘了這一幕。 」JIMIN也說：「這是最讓我受到安慰的歌，真的很想和大家一起唱，謝謝你們，今天真的很幸福，我愛你們。 」V也說道：「謝謝你們帶來這樣的感動，我絕對不會忘記，明年我們一定會重新站在倫敦。 」
「圖：YouTube、twitter」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞