看了現場圖,感覺姐妹倆心情好好~ #Jessica #Krystal #鄭氏姐妹



上週六(1日)傳出「鄭氏姐妹」Jessica & Krystal時隔5年再拍真人秀,引發海內、外粉絲關注。而昨日(2日),姐姐Jessica通過個人SNS留言:「All ready and prepped for an exciting trip. #jessicaandkrystal」,並分享一張自拍。





今天,「鄭氏姐妹」出現在仁川機場,準備前往美國舊金山拍攝真人秀,心情看起來相當不錯。(圖源:Twitter@WingS418)













距離上次On Style《Jessica & Krystal》已經過去5年,聽聞「鄭氏姐妹」即將再拍攝真人秀,也令粉絲們感到驚喜。此次節目將包含兩人的苦惱和日常生活等內容,敬請期待。(圖源:Twitter@Pillow_Here418、新浪微博@AllAboutJungSooJung)

