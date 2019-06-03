韓最大音源網站Melon非法侵吞數十億版權費 被檢察廳收押調查

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據報導，有證據表明Melon建立「幽靈公司」，盜領了本應屬於創作人的版權費，金額高達數十億韓元，目前已被檢察院收押辦公室。

之前就一直有人懷疑音源網站沒有確實向創作者分配收益，這次對Melon「侵吞著作權費」的懷疑被證實為事實，預計將在音樂界引起巨大波瀾。

據悉，首爾東部地方檢察院網路搜查部已經在5月27日對位於江南區三成洞的前LOEN娛樂辦公室（現KAKAO M辦公室）進行了收押調查。 Melon成立於2004年，最初是SKT的社內服務，2009年1月開始由SKT子公司LOEN（前Seoul Records）經營，2016年被KAKAO M收購。



檢方懷疑，Melon在SKT子公司（LOEN）時期即2009~2011年間成立幽靈專輯公司，減少本應分給製作權人的份額、侵吞數十億著作權費，目前正在調查。 檢方還掌握到，2011年以後Melon也曾以其他方式非法侵吞著作權費。 如果將調查區間擴大到從2009年到被賣給私募基金的2013年，Melon侵吞的金額可能高達數百億韓元。

檢方透露，2009年Melon的收入分配規定是「Melon占46%，著作權人占54%」，即總收益的54%應該按照音源下載次數分給著作權人，然而LOEN成立了名為LS Music的虛擬專輯公司並登陸到著作權分配系統中，LS Music向全體會員的「禮物盒」中發送著作權不明的古典音樂並將其算入總下載量，從而多拿走10%~20%的著作權費。 通過這一手段，據推算Melon在2009年一年的非法侵吞金額就有50億元左右。



LOEN被KAKAO收購後於去年更名為KAKAO M，目前由KAKAO直接運營，但KAKAO人士表示：「檢察院收押的是Melon的舊辦公室，是被KAKAO收購之前的事， 具體情況不了解。 」

2010年11月，獨立音樂人「月光妖精逆轉滿壘本壘打（달빛요정 역전만루홈런）」突然過世，令音源企業著作權費分配過程缺乏透明度的問題引起極大關注。 有業內人士認為，如果連市佔率第一的Melon都偷偷侵吞著作權費，音源市場整體將迎來巨大的衝擊。

（圖源：Melon）

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