《她的私生活》男二安普賢的幸福歸屬原來是「她」啊：這對很可以～！

（雷）仔細想想恩奇（安普賢 飾）守護了德美（朴敏英 飾）快30年，真的是很偉大啊…。（一路上跟很多人配對CP啊！）
tvN《她的私生活》在本週四迎來大結局，不少人因此迷上了男一Ryan（金材昱 飾），不過，德美（朴敏英 飾）身邊，那從小守護著她的南恩奇，也是相當的偉大，是德美一輩子的好朋友、黑騎士。
其實，中間一度以為編劇會把南恩奇跟暗戀Ryan的崔多仁（洪西玲 飾）配成一對，同為天涯失戀人，兩人一起借酒澆愁、共度一夜，最後變成了好朋友！還真的就一直好朋友到底了～XD。（身高跟整體看起來，還是蠻配的呢～）
但！是！回想起來…官方海報上，其實並沒有崔多仁呢，反而是Sindy（金寶拉 飾）跟德美合照了拿著偶像時安（鄭帝元 飾）的照片，當初還有網友擔心Sindy這個私生飯的角色，如果最後跟時安在一起，似乎是讓人較難接受，看完第16集就可以安心了～！
Sindy終究是個好女孩（多虧了同事們和德美媽媽），在最後一集她和恩奇一起拍攝柔道短片，看來是要走網紅路線，還建議恩奇可以走吃播路線，兩人一邊打鬧一邊鬥嘴，恩奇甜蜜笑著關掉了攝影機，看來他口中說著在意的女孩，就是Sindy啦～！這一對CP的身高差也很萌呢，不錯不錯～！
▼可快轉至2分31秒，看兩人的互動：
▼除了德美、多仁、Sindy，恩奇還配對過Ryan跟建宇（丁詩律 飾），真的是好忙啊～XD
▼各位讀者都看完第16集大結局了嗎？也可以參考下面的兩篇劇透文章，回味一下劇情囉！
＊第15集：金材昱送給朴敏英的生日禮物原來是這個，太感動了～！
＊第16集：第16集大結局，我們與愛的距離原來是如此地靠近～！
（圖自：tvN DRAMA）
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