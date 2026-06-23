淚奔！蔡貞安新片首映竟逼出《咖啡王子1號店》「19年世紀大合體」！孔劉、尹恩惠都來了

女演員蔡貞安主演的新電影《為了現在》昨日（23日）舉行VIP試映會，現場星光熠熠，但最讓粉絲暴動的，莫過於2007年經典韓劇《咖啡王子1號店》的主要演員們竟然「全員到齊」力挺！罕見的合體場面瞬間掀起滿滿回憶殺。

試映會現場眾星雲集，包括金智錫、李賢伊、庭沼珉、都想友、張熙軫、李美度等藝人都到場支持。 但當《咖啡王子1號店》成員一一現身時，全場氣氛立刻沸騰！女主角尹恩惠特地捧著花束前來，一見到蔡貞安就甜喊：「這花是特別選來跟姐姐一樣美的！」暖心告白讓現場瞬間融化。



緊接著金材昱雖戴著口罩悄悄入場，但隨即爆料：「（金）東旭也來了，我們一起來的！」原來另一位同劇演員金東旭也低調同行。 就在大家還在驚呼時，當年紅遍全亞洲的男主角孔劉，也戴著鴨舌帽與口罩「全副武裝」現身，蔡貞安一看到他立刻衝上前熱情擁抱，展現19年不變的好交情。



孔劉一進場就被蔡貞安開設的YouTube頻道「蔡貞安TV」攝影機吸引，忍不住對著鏡頭笑問：「什麼是蔡貞安TV啊？」展現私下調皮的一面。 而在電影正式開始前的舞台問候環節，孔劉和尹恩惠更並肩而坐，專注凝視台上的蔡貞安，畫面被粉絲瘋讚是「青春的回憶」！





《咖啡王子1號店》當年以青春熱血與甜蜜愛情風靡亞洲，也是許多韓劇迷心中的神作。 如今雖然時光飛逝，但主角們的好感情依舊，這次為了力挺蔡貞安難得齊聚，讓大批劇迷激動直呼：「活久見！」、「看到他們同框都要哭了！」更紛紛敲碗希望原班人馬能再合作，重現當年的經典感動。



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