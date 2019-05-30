[问候片]李升基念念不忘台湾粉丝 亲录影片宣布来台
KPOP 2019年5月30日 星期四10:57 Erin
今年迎来出道15周年的李升基，行程马不停蹄，刚结束《VAGABOND》长达一年的戏剧拍摄，随即公开亚洲巡回见面会的行程，6月29日从日本开跑，紧接著7月20日到台北会粉丝。
李升基表示过去来台湾的经验都让他留下深刻的印象，因此在去年台湾见面会结束之后，就一直想著什么时候才能再来台湾与粉丝见面。现在终於能够在今年7月20日与台湾粉丝见面，让他觉得十分兴奋及期待。此次见面会除了与粉丝分享《VAGABOND》的拍摄趣谈之外，也准备与粉丝们欢庆15出道周年纪念，此次活动势必会带给粉丝们一个最特别的内容与回忆。
2019年李升基浪客行见面会台北站票价为4800、3800、2800、1800元，将於6月5日上午12点於KKTIX与全家FamiPort机台同步开卖。
【演出资讯】
2019 LEE SEUNG GI ASIA FANMEETING VAGABOND VOYAGE in TAIPEI
演出日期：2019/07/20（六）18:30开演
演出地点：TICC 台北国际会议中心
售票时间：2019/06/05（三）12:00 KKTIX与全家FamiPort机台同步开卖
演出票价：NT$4800、NT$3800、NT$2800、NT$1800（身障席：NT$2400）
粉丝福利：合照（30人一组）：
A区全区合照、B区616名、C区300名、D区30名
签名海报：皆为随机抽选
A区60张、B区30张、C区10张
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