Super Junior強仁酒駕沉寂3年複出：擔任網劇主演惹爭議！

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因酒駕等引發爭議的Super Junior成員強仁將在近日重啟演藝活動，主演網劇《未來發生的事》，本月31日播出。

據悉，強仁在接到製作公司的出演邀約後考慮了很久，最後決定出演。今年3月開拍，昨天已經公開了預告片。故事講的是一名叫韓未來的女生因為求職不順利而到日本熊本旅行放鬆身心，不料在旅行的最後一天發生了特別的事，強仁在劇中飾演突然來到韓未來身邊的奇特人物「東俊」。



這是強仁時隔3年的演藝活動。2010年和2016年，強仁先後兩次因為酒駕被罰，所屬社發表聲明稱：「強仁正在深刻反省， 將中斷所有演藝活動。 」不料在反省期間，2017年11月又因對女友施暴而被民眾舉報。甚至有部分Super Junior粉絲表示對他失望，希望不要再因為他個人犯錯而牽連整個團。



不過，強仁目前還沒有加入Super Junior活動的計劃。 所屬社Label SJ人士表示：「因為製作公司提議才出演的。目前還沒有其他活動計劃。 Super Junior計劃在下半年推出完整體專輯，但還未確定具體回歸時間和成員人數。 」



（圖源：SM，KSD等）

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