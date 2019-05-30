Super Junior強仁酒駕沉寂3年複出：擔任網劇主演惹爭議！
明星 2019年5月30日 星期四08:00 Sani
因酒駕等引發爭議的Super Junior成員強仁將在近日重啟演藝活動，主演網劇《未來發生的事》，本月31日播出。
據悉，強仁在接到製作公司的出演邀約後考慮了很久，最後決定出演。今年3月開拍，昨天已經公開了預告片。故事講的是一名叫韓未來的女生因為求職不順利而到日本熊本旅行放鬆身心，不料在旅行的最後一天發生了特別的事，強仁在劇中飾演突然來到韓未來身邊的奇特人物「東俊」。
這是強仁時隔3年的演藝活動。2010年和2016年，強仁先後兩次因為酒駕被罰，所屬社發表聲明稱：「強仁正在深刻反省， 將中斷所有演藝活動。 」不料在反省期間，2017年11月又因對女友施暴而被民眾舉報。甚至有部分Super Junior粉絲表示對他失望，希望不要再因為他個人犯錯而牽連整個團。
不過，強仁目前還沒有加入Super Junior活動的計劃。 所屬社Label SJ人士表示：「因為製作公司提議才出演的。目前還沒有其他活動計劃。 Super Junior計劃在下半年推出完整體專輯，但還未確定具體回歸時間和成員人數。 」
（圖源：SM，KSD等）
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留言/評論
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說要給他機會的人 真的有認真看待酒駕這種行為嗎 都不是第一次了 還要給他機會?????? 你們也未免太善良過頭了
1小時前
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一犯再犯的東西，說真得，比較希望他別掛著SJ出來。
2小時前
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一次我覺得還值得原諒，但兩次就根本是記不住教訓吧，還要是會影響其他人的酒駕！
2小時前
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我比你小很多年，但衷心希望你生性，别让SJmember为你担心，像希澈那样把车卖掉吧，要早日归队Super Junior oh!
3小時前
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