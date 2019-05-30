Super Junior强仁酒驾沉寂3年复出：担任网剧主演惹争议！

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因酒驾等引发争议的Super Junior成员强仁将在近日重启演艺活动，主演网剧《未来发生的事》，本月31日播出。

据悉，强仁在接到制作公司的出演邀约后考虑了很久，最后决定出演。今年3月开拍，昨天已经公开了预告片。故事讲的是一名叫韩未来的女生因为求职不顺利而到日本熊本旅行放松身心，不料在旅行的最后一天发生了特别的事，强仁在剧中饰演突然来到韩未来身边的奇特人物「东俊」。



这是强仁时隔3年的演艺活动。2010年和2016年，强仁先后两次因为酒驾被罚，所属社发表声明称：「强仁正在深刻反省， 将中断所有演艺活动。 」不料在反省期间，2017年11月又因对女友施暴而被民众举报。甚至有部分Super Junior粉丝表示对他失望，希望不要再因为他个人犯错而牵连整个团。



不过，强仁目前还没有加入Super Junior活动的计划。 所属社Label SJ人士表示：「因为制作公司提议才出演的。目前还没有其他活动计划。 Super Junior计划在下半年推出完整体专辑，但还未确定具体回归时间和成员人数。 」



（图源：SM，KSD等）

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