Super Junior强仁酒驾沉寂3年复出：担任网剧主演惹争议！
明星 2019年5月30日 星期四08:00 Sani
因酒驾等引发争议的Super Junior成员强仁将在近日重启演艺活动，主演网剧《未来发生的事》，本月31日播出。
据悉，强仁在接到制作公司的出演邀约后考虑了很久，最后决定出演。今年3月开拍，昨天已经公开了预告片。故事讲的是一名叫韩未来的女生因为求职不顺利而到日本熊本旅行放松身心，不料在旅行的最后一天发生了特别的事，强仁在剧中饰演突然来到韩未来身边的奇特人物「东俊」。
这是强仁时隔3年的演艺活动。2010年和2016年，强仁先后两次因为酒驾被罚，所属社发表声明称：「强仁正在深刻反省， 将中断所有演艺活动。 」不料在反省期间，2017年11月又因对女友施暴而被民众举报。甚至有部分Super Junior粉丝表示对他失望，希望不要再因为他个人犯错而牵连整个团。
不过，强仁目前还没有加入Super Junior活动的计划。 所属社Label SJ人士表示：「因为制作公司提议才出演的。目前还没有其他活动计划。 Super Junior计划在下半年推出完整体专辑，但还未确定具体回归时间和成员人数。 」
（图源：SM，KSD等）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
說要給他機會的人 真的有認真看待酒駕這種行為嗎 都不是第一次了 還要給他機會?????? 你們也未免太善良過頭了
1小时前
-
一犯再犯的東西，說真得，比較希望他別掛著SJ出來。
1小时前
-
一次我覺得還值得原諒，但兩次就根本是記不住教訓吧，還要是會影響其他人的酒駕！
1小时前
-
我比你小很多年，但衷心希望你生性，别让SJmember为你担心，像希澈那样把车卖掉吧，要早日归队Super Junior oh!
2小时前
-