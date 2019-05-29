《她的私生活》又甜又虐的最新劇照，朴敏英&金材昱「半同居」與「當年的真相」！

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【多圖＋最新ep.15預告】OMG…剩下兩集而已啦～～～！幸福的大結局前必定會大虐特虐，大家忍耐一下咩！XD

tvN熱門劇《她的私生活》終於只剩下了兩集，相信很多觀眾也是相當的不捨得，當初在追劇的朋友們，一定沒想到會演變成現在這樣的局面，原本以為的「追星」橋段，真的就如同開胃菜一般，吃著吃著就慢慢忘了它的存在。



這部劇也讓人明白了靠演員也能撐起整齣戲的最佳範例，如果不是朴敏英和金材昱有如此好的CP感（兩位的魅力真的太強大了!!!），真的不保證自己能追到最後，感謝演員們與工作人員的付出。XD

▼今晚第15集預告中，Ryan（金材昱 飾）把自己當作生日禮物送給德美（朴敏英 飾），估計這一集也會有甜蜜恩愛的互動，當年把許允在送到育幼院門口的人，就是德美媽媽（金美京 飾）了嗎？德美不願相信這樣的事實，更無法坦然面對館長…：



德美：「我有話想跟你說…。」

Ryan：「別這樣…德美妳這樣的話，我會覺得很痛苦…。」

天啊～～～後面收尾像是分手的節奏！不～～～！



▼此前，兩人已經進展到能頻繁的進出彼此的家，過夜～一起吃飯～盥洗～等等。



▼小編看這劇照，口紅廠商…是不是付了很多廣告費～XDDD



這兩天就要完結了，捨…不…得…啊…。TAT

（圖自：官方劇照）

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