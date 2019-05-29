《她的私生活》又甜又虐的最新剧照，朴敏英&金材昱「半同居」与「当年的真相」！
韩剧 2019年5月29日 星期三14:05 MiJimin
【多图＋最新ep.15预告】OMG…剩下两集而已啦～～～！幸福的大结局前必定会大虐特虐，大家忍耐一下咩！XD
tvN热门剧《她的私生活》终於只剩下了两集，相信很多观众也是相当的不舍得，当初在追剧的朋友们，一定没想到会演变成现在这样的局面，原本以为的「追星」桥段，真的就如同开胃菜一般，吃著吃著就慢慢忘了它的存在。
这部剧也让人明白了靠演员也能撑起整出戏的最佳范例，如果不是朴敏英和金材昱有如此好的CP感（两位的魅力真的太强大了!!!），真的不保证自己能追到最后，感谢演员们与工作人员的付出。XD
▼今晚第15集预告中，Ryan（金材昱 饰）把自己当作生日礼物送给德美（朴敏英 饰），估计这一集也会有甜蜜恩爱的互动，当年把许允在送到育幼院门口的人，就是德美妈妈（金美京 饰）了吗？德美不愿相信这样的事实，更无法坦然面对馆长…：
德美：「我有话想跟你说…。」
Ryan：「别这样…德美你这样的话，我会觉得很痛苦…。」
天啊～～～后面收尾像是分手的节奏！不～～～！
▼此前，两人已经进展到能频繁的进出彼此的家，过夜～一起吃饭～盥洗～等等。
▼小编看这剧照，口红厂商…是不是付了很多广告费～XDDD
这两天就要完结了，舍…不…得…啊…。TAT
（图自：官方剧照）
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