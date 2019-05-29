《平日下午三點的戀人》朴河善、李相燁火熱海報公開
韓劇 2019年5月29日 星期三08:50 Erin
Channel A的新金土電視劇《平日下午三點的戀人》，日前公開的海報中充滿了禁忌之愛的氛圍，朴河善與李相燁的戀情即將開始。
《平日下午三點的戀人》描述的就是禁忌的愛情，經歷這種誘惑而蛻變成長的現實殘酷電視劇。日前公開的海報中就表達出這樣的禁忌情感，加上公開的15秒預告雖然僅有朴河善在夕陽下疾速騎著腳踏車，但影片中的旁白說著：「神啊，拜託請別這樣考驗我。」也令大家關注。
《平日下午三點的戀人》製作團隊公開的朴河善與李相燁的禁忌之愛海報中，隔著玻璃，兩人看起來站在充滿水氣的地方，在狹小的空間中幾乎緊貼的朴河善與李相燁兩人，畫面充滿誘惑，加上字句寫著「對你來說我是天堂，還是地獄？」讓大家對這部電視劇中的尺度相當好奇。
《平日下午三點的戀人》製作團隊表示，這部電視劇是描述一種突破常理、致命誘惑的愛情，同時本劇也探討接近愛情這一類的情感之間，劇中人物的細膩心理層面。富有情感的劇情內容，演員們將以豐富視覺來呈現。朴河善、李相燁兩位演員的投入程度相當高，合作方面也非常有默契，海報的呈現相當唯美，請大家期待兩人的禁忌之愛。《平日下午三點的戀人》將於7月5日晚間11點首播。
照片：《平日下午三點的戀人》海報、藝人SNS
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