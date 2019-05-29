《平日下午三点的恋人》朴河善、李相烨火热海报公开

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Channel A的新金土电视剧《平日下午三点的恋人》，日前公开的海报中充满了禁忌之爱的氛围，朴河善与李相烨的恋情即将开始。

《平日下午三点的恋人》描述的就是禁忌的爱情，经历这种诱惑而蜕变成长的现实残酷电视剧。日前公开的海报中就表达出这样的禁忌情感，加上公开的15秒预告虽然仅有朴河善在夕阳下疾速骑著脚踏车，但影片中的旁白说著：「神啊，拜托请别这样考验我。」也令大家关注。



《平日下午三点的恋人》制作团队公开的朴河善与李相烨的禁忌之爱海报中，隔著玻璃，两人看起来站在充满水气的地方，在狭小的空间中几乎紧贴的朴河善与李相烨两人，画面充满诱惑，加上字句写著「对你来说我是天堂，还是地狱？」让大家对这部电视剧中的尺度相当好奇。





《平日下午三点的恋人》制作团队表示，这部电视剧是描述一种突破常理、致命诱惑的爱情，同时本剧也探讨接近爱情这一类的情感之间，剧中人物的细腻心理层面。富有情感的剧情内容，演员们将以丰富视觉来呈现。朴河善、李相烨两位演员的投入程度相当高，合作方面也非常有默契，海报的呈现相当唯美，请大家期待两人的禁忌之爱。《平日下午三点的恋人》将於7月5日晚间11点首播。



照片：《平日下午三点的恋人》海报、艺人SNS

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