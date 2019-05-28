韓國人氣網漫《女神降臨》的正妹作者宣布休刊！身體健康亮紅燈
明星 2019年5月28日 星期二13:16 MiJimin
每個工作的背後，都有無人知曉的辛酸啊…TAT（真的很喜歡這部網漫，希望作者早日康復）
受到廣大漫迷喜愛的韓國人氣網路漫畫《女神降臨》，在五月初的第59話結尾，作者Yaongyi宣布要暫時休刊兩個月的時間，讓粉絲們相當難過。
▼作者在文中宣布的休刊消息，也剛好停在了劇情走向最重要的環節：
一開始連載這部漫畫時，作者是從未休息過的定期更新，當中提到「體力和意志力都消耗殆盡，所以打算去充電一下。」其實是視力從從原先的2.0降到0.1，還罹患了黃斑部病變（用眼過度導致退化）
另外，因趕稿而沒時間運動，導致體重增加，身體關節也受到了影響，所以才在最新一話表達了需要休刊來恢復健康。
▼作者在IG上分享構圖男女主角的過程，也感謝粉絲們的留言，提及自己雖然沒辦法一一回覆，但都是感動得哭著看完。
即便如此，漫畫的人氣依舊維持在人氣榜一位，也有許多忠實粉絲留言給作者加油打氣，預計七月份能夠有作者回歸的消息，fighting～！
（圖自：webtoons／meow91__•IG）
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