韩国人气网漫《女神降临》的正妹作者宣布休刊！身体健康亮红灯

韩国人气网漫《女神降临》的正妹作者宣布休刊！身体健康亮红灯

明星   2019年5月28日   星期二13:16   MiJimin   7

每个工作的背后，都有无人知晓的辛酸啊…TAT（真的很喜欢这部网漫，希望作者早日康复）

受到广大漫迷喜爱的韩国人气网路漫画《女神降临》，在五月初的第59话结尾，作者Yaongyi宣布要暂时休刊两个月的时间，让粉丝们相当难过。

▼作者在文中宣布的休刊消息，也刚好停在了剧情走向最重要的环节：

一开始连载这部漫画时，作者是从未休息过的定期更新，当中提到「体力和意志力都消耗殆尽，所以打算去充电一下。」其实是视力从从原先的2.0降到0.1，还罹患了黄斑部病变（用眼过度导致退化）

另外，因赶稿而没时间运动，导致体重增加，身体关节也受到了影响，所以才在最新一话表达了需要休刊来恢复健康。

▼作者在IG上分享构图男女主角的过程，也感谢粉丝们的留言，提及自己虽然没办法一一回覆，但都是感动得哭著看完。

即便如此，漫画的人气依旧维持在人气榜一位，也有许多忠实粉丝留言给作者加油打气，预计七月份能够有作者回归的消息，fighting～！

（图自：webtoons／meow91__•IG）

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留言/评论
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    想到怦然心情的作者saamba... 永遠看不到結局的故事 身體真的很重要 希望大家身體都健康🙏
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  • Ria Wong
    Ruby Suen !!
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