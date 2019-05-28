大衝擊！！YG老闆梁鉉錫涉性招待內幕大曝光，竟還有未成年人最小年齡14歲

5月27日晚，韓國MBC電視台《Straight》節目專題報導梁鉉錫涉嫌性招待的具體消息，揭露YG娛樂公司的老闆梁鉉錫讓未成年孩子進行性招待，最小的孩子年齡只有14歲。
《Straight》節目組公開了2014年7月，YG向東南亞富豪提供性招待的證詞，當時出席的人員有梁鉉錫、知名歌手以及富商與25名女性，其中有10名女性是花柳界大姐「鄭夫人」的手下。 據目擊證人爆料：「被邀請的人中還有黃荷娜，吃完飯之後大部分人都去了NB夜店，梁鉉錫就在欄杆那裡看著，每次都有很多陪酒小姐，第2攤也有，還有一些人跟著富商一起坐專機去了國外。 」
節目組還報導了Burning Sun關門2個月後一家新夜店Lable就開業了，這裡不僅有和江南大型夜店Arena、Burning Sun一樣的超高價酒組合，連夜店職員都和之前一樣。
而最讓觀眾震驚的就是夜店竟然讓未成年人進行性交易，幫助夜店VVIP與未成年人牽線，某告發者稱：「在夜店裡是30萬（韓幣，下同），出了夜店的話就是50萬，最小的一個只有14歲。 」夜店甚至還拍攝VVIP和未成年少女之間的暴力性行為錄影，「住宅裡常備註射器，如果拍到錄影的話能拿到100萬。 在江南，毒品要比香煙更好買到，很多人不是在酒店工作就是在夜店工作，都是為了還買毒品的錢。 」
《Straight》的爆料並未到此結束，還指出江南夜店與警方有勾結，有證人揭發管轄地區的警察拿警官證當做夜店門票使用，某職員稱：「驛三派出所的人來了，他們都是免費進去的，我還聽說Burning Sun營業期間會不警察進去臨檢 ，警方和檢方那邊給了不少錢。 」一位前Burnning Sun職員爆料：「警察基本不來巡查，他們會換了私服來玩，還給看警官證，被問‘驛三派出所是不是來抓人’的時候，他們回答是想來喝酒。 」
《Straight》預告曝光後，YG娛樂就火速回應，稱社長梁鉉錫雖然當時同席，但未參與任何形式的性招待。
「圖：《Straight》截圖」
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