大冲击！！YG老板梁铉锡涉性招待内幕大曝光，竟还有未成年人最小年龄14岁

5月27日晚，韩国MBC电视台《Straight》节目专题报导梁铉锡涉嫌性招待的具体消息，揭露YG娱乐公司的老板梁铉锡让未成年孩子进行性招待，最小的孩子年龄只有14岁。
《Straight》节目组公开了2014年7月，YG向东南亚富豪提供性招待的证词，当时出席的人员有梁铉锡、知名歌手以及富商与25名女性，其中有10名女性是花柳界大姐「郑夫人」的手下。 据目击证人爆料：「被邀请的人中还有黄荷娜，吃完饭之后大部分人都去了NB夜店，梁铉锡就在栏杆那里看著，每次都有很多陪酒小姐，第2摊也有，还有一些人跟著富商一起坐专机去了国外。 」
节目组还报导了Burning Sun关门2个月后一家新夜店Lable就开业了，这里不仅有和江南大型夜店Arena、Burning Sun一样的超高价酒组合，连夜店职员都和之前一样。
而最让观众震惊的就是夜店竟然让未成年人进行性交易，帮助夜店VVIP与未成年人牵线，某告发者称：「在夜店里是30万（韩币，下同），出了夜店的话就是50万，最小的一个只有14岁。 」夜店甚至还拍摄VVIP和未成年少女之间的暴力性行为录影，「住宅里常备注射器，如果拍到录影的话能拿到100万。 在江南，毒品要比香烟更好买到，很多人不是在酒店工作就是在夜店工作，都是为了还买毒品的钱。 」
《Straight》的爆料并未到此结束，还指出江南夜店与警方有勾结，有证人揭发管辖地区的警察拿警官证当做夜店门票使用，某职员称：「驿三派出所的人来了，他们都是免费进去的，我还听说Burning Sun营业期间会不警察进去临检 ，警方和检方那边给了不少钱。 」一位前Burnning Sun职员爆料：「警察基本不来巡查，他们会换了私服来玩，还给看警官证，被问‘驿三派出所是不是来抓人’的时候，他们回答是想来喝酒。 」
《Straight》预告曝光后，YG娱乐就火速回应，称社长梁铉锡虽然当时同席，但未参与任何形式的性招待。
「图：《Straight》截图」
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