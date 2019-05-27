《阿斯達年代記》倒數五天！官方個人海報展現四位主演獨特背景與色彩

（個人預告+海報）海報特寫真的有帥氣到，好期待首播啊啊啊啊～！來複習一下人物設定吧。
tvN全新週末劇《阿斯達年代記》將在6月1日起首播，由張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬等人主演，講述了在假想之地「阿斯達」中，理想國的誕生，以及在那裡生活的人們之間鬥爭和團結的愛情神話英雄故事。
▼此劇同時也是韓國首次嘗試以「上古時代文明」和「國家的誕生」為背景，所展開的人類史詩級幻想的電視劇，早先公開的主海報編成，也像是電影般的將主要人物一一呈現，排場浩大。
官方也在首播不到一個禮拜的緊張時期，再釋出了主演們的個人海報，小編也一併放上個人預告，加深大家對角色的印象。
▼宋仲基飾演的「銀蟾」是帶著藍色客星（災禍之星）的氣韻出生，受到詛咒為阿斯達帶來災難的孩子，他將為了拯救「坦雅」與族人們而孤軍奮戰。
▼金智媛飾演瓦韓族母系氏族的繼承人「坦雅」，她與「銀蟾」帶著同樣命運出生，成為瓦韓族中最珍貴的存在，是「銀蟾」的初戀。
▼張東健飾演阿斯達的戰爭英雄「妥坤」，帶領人類對抗【雷安脫】的20年大戰中獲得勝利，是一位天才戰略家，也是阿斯達軍團中最強的大汗部隊之首長，擁有無人能敵的統帥能力。
▼金玉彬飾演阿斯達最美的女人「太遏河」，與【雷安脫】大戰的倖存者，是守護者也是最強的武器，被稱為「地上最強生物」，同時對權力充滿野心的角色。
《阿斯達年代記》是一部100%事前製作的電視劇，由《我的大叔》的金元錫導演與《六龍飛天》的金榮昡和朴尚淵作家合作打造，將於6月1日晚間九點首播。
（圖自：tvN drama）
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