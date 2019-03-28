勝利化好全妝＆set好髮型出席警局調查 韓國網友怒：「以為去作秀嗎？」

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目擊者稱，勝利去警局接受調查前特地前往江南知名美容室做髮型、化全妝，堪比女藝人出席大型活動，臨走還要求「加強眼神深邃感」，自信姿態令人驚詫。

據韓媒Money Today報導，勝利近日因「為外國投資者提供性招待」的嫌疑接受警方調查，3月14日出席警局時大批記者到場拍照，如今才知，勝利為這次露面做足了準備。



目擊者A某稱，當日上午在多位知名藝人常去的江南某美容室看到勝利，他做了頭髮、化了全妝，甚至連女藝人出席大型活動時才畫的彩妝也用上，離開前還要求「把眼神弄得更深邃一些」。

該目擊者表示：「牽連進引起國民公憤的事，卻像要去做BIG SHOW一樣精心打扮，這光景真的讓我嚇一跳。 和其他出席過警局的藝人、財閥完全不同。 」



在電視台化妝20多年的B某認為：「去記者圍繞的警局會讓人很有負擔，眼神深邃類型的藝人還經常讓面目模糊一點，而要求把眼神弄深邃這件事本身就是有自信的表現，是在無聲地表達『我什麼都沒有做錯』。 」

A某也說：「店裡的人在勝利離開後都低聲討論，本應顧忌別人視線、避免出現在這裡才對，他卻堂堂正正地來打扮，給人感覺他對調查非常有自信，認為不是什麼大不了的事。 化妝這件事本身沒問題，但他的態度卻是沒有哪怕一丁點罪責意識。 看到如此毫無反省的藝人，真是百感交集。 」



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據悉，勝利在26日去警局調查前也去美容室化了妝。

韓網友對此看法不一，有人認為畢竟是給媒體拍照的場合、打理一下形象也無可厚非，但大部分人感到不可理喻，認為「根本是瘋了」、「打從一開始就不是正常人的世界」。



（圖源：KSD）

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