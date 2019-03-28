胜利化好全妆＆set好发型出席警局调查 韩国网友怒：「以为去作秀吗？」

目击者称，胜利去警局接受调查前特地前往江南知名美容室做发型、化全妆，堪比女艺人出席大型活动，临走还要求「加强眼神深邃感」，自信姿态令人惊诧。
据韩媒Money Today报导，胜利近日因「为外国投资者提供性招待」的嫌疑接受警方调查，3月14日出席警局时大批记者到场拍照，如今才知，胜利为这次露面做足了准备。
目击者A某称，当日上午在多位知名艺人常去的江南某美容室看到胜利，他做了头发、化了全妆，甚至连女艺人出席大型活动时才画的彩妆也用上，离开前还要求「把眼神弄得更深邃一些」。
该目击者表示：「牵连进引起国民公愤的事，却像要去做BIG SHOW一样精心打扮，这光景真的让我吓一跳。 和其他出席过警局的艺人、财阀完全不同。 」
在电视台化妆20多年的B某认为：「去记者围绕的警局会让人很有负担，眼神深邃类型的艺人还经常让面目模糊一点，而要求把眼神弄深邃这件事本身就是有自信的表现，是在无声地表达『我什么都没有做错』。 」
A某也说：「店里的人在胜利离开后都低声讨论，本应顾忌别人视线、避免出现在这里才对，他却堂堂正正地来打扮，给人感觉他对调查非常有自信，认为不是什么大不了的事。 化妆这件事本身没问题，但他的态度却是没有哪怕一丁点罪责意识。 看到如此毫无反省的艺人，真是百感交集。 」
据悉，胜利在26日去警局调查前也去美容室化了妆。
韩网友对此看法不一，有人认为毕竟是给媒体拍照的场合、打理一下形象也无可厚非，但大部分人感到不可理喻，认为「根本是疯了」、「打从一开始就不是正常人的世界」。
（图源：KSD）
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