【有片】這麼快「勝利門」就被拍成電影了？還有劉亞仁&李秉憲&姜棟元聯袂主演？
明星 2019年3月27日 星期三11:14 Rui
誰都沒有想到夜店Burning Sun中發生的暴力事件威力會如此大，竟然引發整個韓國娛樂圈大地震，即使到了今日也熱潮難退。 而都說藝術來源於生活，腦洞大開的韓國網民們就為「Burning Sun門」腦補了一出大戲，甚至還建剪輯出了電影版宣傳預告。
該段預告並非直接拍攝而成，而是取自多部電影，人物穿插自然，台詞緊扣主題，乍一看真的以為是一部新影片~影片定檔4月1日愚人節，諷刺意味不能更強了！
預告片以「所有的一切從某個夜店開始」、「大韓民國醜陋的內幕」、的話語拉開序幕。 最先登場的就是柳海珍，他扮演的是Yuri Holdings的劉代表~他一出場就是黑社會氣質，態度傲慢無禮，大言不慚的表示「叫警察來處理」。
劉亞仁出演「Buning Sun共同理事」李代表~歇斯底里的一面被刻畫的淋漓盡致。
夜店ARENA共同理事崔代表則由李秉憲扮演，渾身散發出老奸巨猾的味道~
Burning Sun毒販愛娜由在《SKY Castle》中有著閃耀表現的朴友娜。
最讓人意外的就是扮演娛樂圈花花公子鄭俊O的人竟然是姜棟元，劇中的他被定義為長相帥氣卻總是闖禍的問題人物~
如果說主演陣容真的是這樣的話，應該票房會爆表吧~ 完整版預告請戳下方(點擊字幕設置會有英文字幕哦)~
「圖：YouTube」
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