【有片】这么快「胜利门」就被拍成电影了？还有刘亚仁&李秉宪&姜栋元联袂主演？
明星 2019年3月27日 星期三11:14 Rui
谁都没有想到夜店Burning Sun中发生的暴力事件威力会如此大，竟然引发整个韩国娱乐圈大地震，即使到了今日也热潮难退。 而都说艺术来源於生活，脑洞大开的韩国网民们就为「Burning Sun门」脑补了一出大戏，甚至还建剪辑出了电影版宣传预告。
该段预告并非直接拍摄而成，而是取自多部电影，人物穿插自然，台词紧扣主题，乍一看真的以为是一部新影片~影片定档4月1日愚人节，讽刺意味不能更强了！
预告片以「所有的一切从某个夜店开始」、「大韩民国丑陋的内幕」、的话语拉开序幕。 最先登场的就是柳海珍，他扮演的是Yuri Holdings的刘代表~他一出场就是黑社会气质，态度傲慢无礼，大言不惭的表示「叫警察来处理」。
刘亚仁出演「Buning Sun共同理事」李代表~歇斯底里的一面被刻画的淋漓尽致。
夜店ARENA共同理事崔代表则由李秉宪扮演，浑身散发出老奸巨猾的味道~
Burning Sun毒贩爱娜由在《SKY Castle》中有著闪耀表现的朴友娜。
最让人意外的就是扮演娱乐圈花花公子郑俊O的人竟然是姜栋元，剧中的他被定义为长相帅气却总是闯祸的问题人物~
如果说主演阵容真的是这样的话，应该票房会爆表吧~ 完整版预告请戳下方(点击字幕设置会有英文字幕哦)~
「图：YouTube」
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