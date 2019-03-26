倒數兩天⋯⋯SHINee 珉豪首支個人歌曲〈I'm Home〉問世在即！
KPOP 2019年3月26日 星期二14:15 施乃琪
SHINee 的珉豪即將推出首支個人作品，在繁忙活動中度過逾十年的他，這次要回頭審視私下生活的真實感受，同時也希望以歌曲為大眾帶來安慰！
隨著 SM Entertainment 今天釋出珉豪的最新畫報，也意味著他出道近 11 年來的第一首個人歌曲 “I’m Home” 即將問世。
“I’m Home” 融合了 R&B 與嘻哈風格，歌曲中隱隱約約的風聲帶來一股寂寞清冷的感覺，也為這首描寫在繁忙而華麗的生活中、仍感到空虛孤獨的歌曲畫龍點睛。
特別的是，珉豪這次親自參與了 “I’m Home” 的 rap 歌詞製作工作，他也透露：「一直以來的活動都很忙碌，有時候獨自則家度過的時光雖然很珍貴，卻也讓我感到空虛。第一次聽到這首歌時，會有空虛心情受到安慰的感覺。」他說：「有些人因忙碌生活而感到孤單，正在猶豫著要不要問候別人聊一聊——我希望就算只有一點也好，這首歌也能為這些人帶來勇氣。」
“I’m Home” 將於 28 日傍晚經由各大音源網站全面發行，而珉豪的個人粉絲見面會《The Best CHOI’s MINHO》安可場也將於 30 日在高麗大學登場。
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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