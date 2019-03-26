倒数两天⋯⋯SHINee 珉豪首支个人歌曲〈I'm Home〉问世在即！
KPOP 2019年3月26日 星期二14:15 施乃琪
SHINee 的珉豪即将推出首支个人作品，在繁忙活动中度过逾十年的他，这次要回头审视私下生活的真实感受，同时也希望以歌曲为大众带来安慰！
随著 SM Entertainment 今天释出珉豪的最新画报，也意味著他出道近 11 年来的第一首个人歌曲 “I’m Home” 即将问世。
“I’m Home” 融合了 R&B 与嘻哈风格，歌曲中隐隐约约的风声带来一股寂寞清冷的感觉，也为这首描写在繁忙而华丽的生活中、仍感到空虚孤独的歌曲画龙点睛。
特别的是，珉豪这次亲自参与了 “I’m Home” 的 rap 歌词制作工作，他也透露：「一直以来的活动都很忙碌，有时候独自则家度过的时光虽然很珍贵，却也让我感到空虚。第一次听到这首歌时，会有空虚心情受到安慰的感觉。」他说：「有些人因忙碌生活而感到孤单，正在犹豫著要不要问候别人聊一聊——我希望就算只有一点也好，这首歌也能为这些人带来勇气。」
“I’m Home” 将於 28 日傍晚经由各大音源网站全面发行，而珉豪的个人粉丝见面会《The Best CHOI’s MINHO》安可场也将於 30 日在高丽大学登场。
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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