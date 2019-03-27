【專訪】朴志訓繼續亞巡行程：沿途收藏MAY＆正式揚帆SOLO活動！

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3月22日，朴志訓繼續亞洲巡迴粉絲見面會行程來到香港站。 非常重視首個個人活動的朴志訓抵埠後即與媒體見面，韓星網亦借此機會與朴志訓聊了聊粉絲們關心的各種話題。

關於SOLO

沒有「WANNA ONE」前綴的朴志訓開始了solo活動，時隔不到一年再度訪港，談及感受朴志訓表示以個人身份來到香港既緊張又激動，帶著這份心情努力準備了這場見面會， 香港粉絲們的努力應援也給予了我力量。



相比其他韓流Idol，朴志訓的經歷週期相對短得多，包括在最初《Produce 101》的突出重圍，隨後在WANNA ONE正式出道並獲得成功，直到目前逐步開展solo活動。 朴志訓自己也覺得比起WANNA ONE組合活動的時候，確實偶爾會有孤獨或空缺感，但與此同時責任感也在變強，所以會更努力的做好，也請多關注即將發表的Mini專輯《O'CLOCK》。 為了保證MV完成度，還特地安排布拉格拍攝，但是問及志訓的回憶，竟然是要好早起身準備拍攝。

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關於演技



對於演技的熱情，朴志訓肯定語氣表示「任何角色、不管劇情，只要適合自己形象，粉絲們鍾意或希望的角色，都會嘗試挑戰。 一切也在努力推進中。



粉絲們常常聊起是志訓的反差萌，特別是舞臺上的男子漢氣息與綜藝節目中可愛反轉魅力形成強烈對比，對此朴志訓笑答：「雖然自己說有點不好意思，但是性格上好像比起「可愛」，更傾向男人一點。 但是不管是舞台上還是綜藝中，我都正在努力呈現多樣化的想像。 」

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關於生活



談及粉們很關注的「名品腹肌」朋友，志訓表示有好好照顧緊，堅持有氧運動、攝取蛋白質。 想要腹肌，他的結論是必須保證一個半月左右的時間內最大限度、最高強度的運動量。 對於下次與「腹肌」朋友見面的計劃，志訓含羞表示「期待的話～會試著做到的～。 」



另外，現在生活中志訓的伴侶犬MAX人氣高得不得了，志訓笑談：「MAX人氣高當然好，MAX非常可愛～論可愛的話 我是無法比的。 想快點見到MAX！ 」雖然因為工作行程滿檔，沒辦法很多時間陪伴MAX。 志訓還不忘撒嬌到：「比起我們的MAX，更想快點和MAY的各位見面！ 」

文/Moon 圖/Lancy

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