【专访】朴志训继续亚巡行程：沿途收藏MAY＆正式扬帆SOLO活动！

3月22日，朴志训继续亚洲巡回粉丝见面会行程来到香港站。 非常重视首个个人活动的朴志训抵埠后即与媒体见面，韩星网亦借此机会与朴志训聊了聊粉丝们关心的各种话题。
关於SOLO
没有「WANNA ONE」前缀的朴志训开始了solo活动，时隔不到一年再度访港，谈及感受朴志训表示以个人身份来到香港既紧张又激动，带著这份心情努力准备了这场见面会， 香港粉丝们的努力应援也给予了我力量。
相比其他韩流Idol，朴志训的经历周期相对短得多，包括在最初《Produce 101》的突出重围，随后在WANNA ONE正式出道并获得成功，直到目前逐步开展solo活动。 朴志训自己也觉得比起WANNA ONE组合活动的时候，确实偶尔会有孤独或空缺感，但与此同时责任感也在变强，所以会更努力的做好，也请多关注即将发表的Mini专辑《O'CLOCK》。 为了保证MV完成度，还特地安排布拉格拍摄，但是问及志训的回忆，竟然是要好早起身准备拍摄。
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对於演技的热情，朴志训肯定语气表示「任何角色、不管剧情，只要适合自己形象，粉丝们钟意或希望的角色，都会尝试挑战。 一切也在努力推进中。
粉丝们常常聊起是志训的反差萌，特别是舞台上的男子汉气息与综艺节目中可爱反转魅力形成强烈对比，对此朴志训笑答：「虽然自己说有点不好意思，但是性格上好像比起「可爱」，更倾向男人一点。 但是不管是舞台上还是综艺中，我都正在努力呈现多样化的想像。 」
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谈及粉们很关注的「名品腹肌」朋友，志训表示有好好照顾紧，坚持有氧运动、摄取蛋白质。 想要腹肌，他的结论是必须保证一个半月左右的时间内最大限度、最高强度的运动量。 对於下次与「腹肌」朋友见面的计划，志训含羞表示「期待的话～会试著做到的～。 」
另外，现在生活中志训的伴侣犬MAX人气高得不得了，志训笑谈：「MAX人气高当然好，MAX非常可爱～论可爱的话 我是无法比的。 想快点见到MAX！ 」虽然因为工作行程满档，没办法很多时间陪伴MAX。 志训还不忘撒娇到：「比起我们的MAX，更想快点和MAY的各位见面！ 」
文/Moon 图/Lancy
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